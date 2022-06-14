Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim

Düzce'de jandarma ekipleri öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'güvenli okul' uygulaması çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 34 şahıs sorgulandı. Ayrıca 35 okul çevresi, 19 metruk bina, 9 internet salonu, 63 kahvehane, 4 içkili yer, 12 büfe ve 19 park bahçe ile 107 umuma açık alanda ekipler denetim yaptı. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servislerine yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarının donanımlarını ve evraklarını kontrol eden ekipler, olumsuzlukla karşılaşmadı.

Denetimler sırasında aranması bulunan 3 şahıs yakalandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa