Okul servisinde 7 milyon liralık 23 kilo 440 gram metamfetamin yakalandıANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan okul servisinde yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon lira olan toplam 23 kilo 440 gram...

Okul servisinde 7 milyon liralık 23 kilo 440 gram metamfetamin yakalandı

ANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan okul servisinde yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon lira olan toplam 23 kilo 440 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde 34 plakalı okul servisi ile İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisi alındı. Ardından emniyet mensuplarınca gece saat 02.40 sıralarında Kahramankazan ilçesi Akıncılar Jandarma Uygulama noktasında yapılan çalışmalarda F.K ve A.A isimli şüpheli şahısların içinde bulunduğu okul servis aracı durduruldu. Araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 7 milyon lira olan toplam 23 kilo 440 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan yasal işlemler yapılarak Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri sağlandı.