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Okul servisi şoförlerine ve rehber personellere eğitim

3. Sayfa Haberleri

Okul servisi şoförlerine ve rehber personellere eğitim

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul servis şoförleri ve rehber personeline, okul servislerine uyulması gereken kurallar hakkında seminer verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul servis şoförleri ve rehber personeline, okul servislerine uyulması gereken kurallar hakkında seminer verildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye zabıta personeli işbirliği ile toplam 103 kişiye okul servis araçları, şoförleri ve rehber personelinde aranacak şartlar, okul geçidi görevlisinin yapması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Trafik denetimlerinin sık sık yapılacağını belirten yetkililer, alınması gereken tedbirleri değerlendirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaymakamlık Hisarcık Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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