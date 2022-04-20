Okul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, okul öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi'nde bulunan TOKİ Akşemseddin Ortaokulunda öğrenci oldukları öğrenilen iki grup arasında okul çıkışında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada okul öğrencilerinden Muhammed E. (14), başına aldığı taş darbesi sonucu yaralandı. Yaralı öğrenci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa