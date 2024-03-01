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Okul Müdürünün Heimlich Manevrasıyla Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı

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Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci, okul müdürü tarafından uygulanan heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Okul müdürünün heimlich manevrası öğrencinin hayatını böyle kurtardı

Boğazına yabancı cisim kaçan öğrenci heimlich manevrasıyla kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrenciyi okul müdürü heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Öğrencinin heimlich manevrası ile kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye Necat Kuveyt Türk Kardeşlik İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, soluk borusuna yabancı cisim kaçan öğrencinin nefes alamadığını fark eden diğer öğrenciler, öğretmenlerden yardım istedi. İlk yardım bilgisi olan okul müdürü Suphi Çetin, öğrenciye heimlich manevrası uyguladı. Çetin'in yaptığı müdahale ile boğazından yabancı cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.

Öğrencinin heimlich manevrası ile kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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