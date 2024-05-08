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Okul müdürünü silahla vuran zanlı adliyeye sevk edildi

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Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki zanlı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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