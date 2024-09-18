Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Girişimi: Veli Tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ortaokulun müdürüne silahlı saldırı girişiminde bulunan ve silahı tutukluk yapınca kaçan öğrenci velisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda 11 Eylül Çarşamba Günü çocuğunun sınıf tekrarı yapmasına kızan S.T. (42), okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran S.T., müdürün aşağıya inmesi üzerine aracından aldığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan saldırgan S.T.'nin silahı tutukluk yaptı. Sadece bir el ateş alan silahtan çıkan mermi, müdür Mustafa Örnek'e isabet etmezken, diğer denemelerde tabanca tutukluk yaptı. S.T. daha sonra aracına binerek, olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi S.T. isimli şahsın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Ekipler, 18 Eylül saat 00.10 sıralarında yaptıkları operasyon sonucunda şahıs yakalayarak Manisa'ya getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ve hastanedeki kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen veli S.T. tutuklandı. - MANİSA