Üye Girişi
Haberler

Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Girişimi: Veli Tutuklandı

Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Girişimi: Veli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir ortaokul müdürüne silahlı saldırı girişiminde bulunan veli S.T., Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı. 11 Eylül'de okul müdürüne tehditte bulunan S.T.'nin silahı tutukluk yapınca kaçtığı bildirildi. Emniyetin düzenlediği operasyonla yakalanan S.T., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ortaokulun müdürüne silahlı saldırı girişiminde bulunan ve silahı tutukluk yapınca kaçan öğrenci velisi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunda 11 Eylül Çarşamba Günü çocuğunun sınıf tekrarı yapmasına kızan S.T. (42), okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran S.T., müdürün aşağıya inmesi üzerine aracından aldığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan saldırgan S.T.'nin silahı tutukluk yaptı. Sadece bir el ateş alan silahtan çıkan mermi, müdür Mustafa Örnek'e isabet etmezken, diğer denemelerde tabanca tutukluk yaptı. S.T. daha sonra aracına binerek, olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi S.T. isimli şahsın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Ekipler, 18 Eylül saat 00.10 sıralarında yaptıkları operasyon sonucunda şahıs yakalayarak Manisa'ya getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ve hastanedeki kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen veli S.T. tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Yunusemre Kuşadası Güvenlik Saldırı 3-sayfa manisa Aydın Hukuk Suç

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

 Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali

İşte teröristbaşı Gülen'in son hali
Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 27. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Seyhan, Karataş, Karaisalı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Eylül Selçuklu, Ereğli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fetullah Gülen'in son hali nasıl, hasta mı? Taş Kağıt Makas CANLI izle! 18 Eylül Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 15. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Döşemealtı, Serik 18-19 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi? 19 Eylül ne günü? Gaziler Günü ne zaman kutlanır, hangi tarihte? CANLI maç izle! (MANCHESTER CITY INTER) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });