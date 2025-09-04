Erzincan'da Okul Müdürü Tehlikeyi Fark Edip Çocukları Kurtardı
Erzincan'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, oyun oynayan çocukların üzerine doğru hareket etti. Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, durumu fark ederek bahçe duvarından atlatarak aracı durdurdu ve olası bir kazayı önledi. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Erzincan'da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca hareket edip oyun oynayan çocukların üzerine doğru giden otomobili, okul müdürü durdurdu.
Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Kavakyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün mezarlık ziyaretine giderken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün oynayan çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, bahçe duvarından atladı. Aracı ulaşıp durduran Onay, kazanın önüne geçti.
Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçede incelemede bulunan Oğuz Kürşat Onay ve yanındakilerin aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarından atlaması yer aldı.