Haberler

Erzincan'da Okul Müdürü Tehlikeyi Fark Edip Çocukları Kurtardı

Erzincan'da Okul Müdürü Tehlikeyi Fark Edip Çocukları Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, oyun oynayan çocukların üzerine doğru hareket etti. Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, durumu fark ederek bahçe duvarından atlatarak aracı durdurdu ve olası bir kazayı önledi. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Erzincan'da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca hareket edip oyun oynayan çocukların üzerine doğru giden otomobili, okul müdürü durdurdu.

Olay, 2 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Kavakyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün mezarlık ziyaretine giderken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, hareket etti. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün oynayan çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, bahçe duvarından atladı. Aracı ulaşıp durduran Onay, kazanın önüne geçti.

Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bahçede incelemede bulunan Oğuz Kürşat Onay ve yanındakilerin aracın hareketlenmesi üzerine bahçe duvarından atlaması yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı

YouTube Premium kullanıcıları tek tek mercek altına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.