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Okul kantininden hırsızlığa 1 tutuklama

Okul kantininden hırsızlığa 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde oklu kantininden para ve gıda maddesi çalan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde oklu kantininden para ve gıda maddesi çalan şahıs tutuklandı.

Olay, 4 gün önce Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Kızılırmak İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun kantinden para ve gıda maddesi çalındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede okulun kantininden 3 bin lira, 1 adet blender ve gıda maddesi çalındığını tespit etti. Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen M.T.(38), Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

M.T.'nin daha önce de hırsızlık suçundan 6 yıl hapis yattığı öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Gazipaşa Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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