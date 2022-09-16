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Okul inşaatından hırsızlık iddiasına 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Okul inşaatından hırsızlık iddiasına 3 gözaltı

Samsun'da bir okulun inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir okulun inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezdikleri bir sırada okul inşaatın önünde bir kamyonet fark etti ve yaptığı araştırmada kamyonetin üzerinde yüklü paletlerin inşaattan çalındığını tespit etti. Olayla ilgili S.A. C.A. ve O.E. polis tarafından gözaltına alındı. 16 yaşındaki O.E. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelileri S.A., C.A. ve O.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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