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Okul Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler

Okul Güvenliği İçin Kapsamlı Denetimler
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayı boyunca okul çevreleri ve servis araçlarında denetimler gerçekleştirerek öğrencilerin güvenliğini sağlamayı amaçladı. Denetimlerde çok sayıda ihlal tespit edilirken, idari cezalar uygulandı ve aranan bir şahıs yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim tarihleri arasında eğitim-öğretim dönemi süresince çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde ve servis araçlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Öğrencilerin huzur içinde eğitim almasını sağlamak ve trafik güvenliğini arttırmak amacıyla yapılan denetimlerde çeşitli ihlaller tespit edildi.

Denetimler kapsamında: 135 umuma açık yer kontrol edildi, 347 kişi sorgulandı, 590 okul servis aracı trafik yönünden denetlendi, 26 servis aracına eksiklikler nedeniyle toplam 68.413 TL idari trafik cezası uygulandı. Ayrıca, hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalanırken, çalışma saatleri dışında yaşı küçük bir genci bulunduran bir internet kafeye de idari işlem yapıldı.

Ekim ayı boyunca devam eden bu denetimlerin, öğrencilerin güvenliğini sağlama ve okul çevrelerinde huzur ortamı oluşturma amacını taşıdığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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