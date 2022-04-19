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Okul dönüşü karşıya geçmek istedi aracın altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Okul dönüşü karşıya geçmek istedi aracın altında kaldı

Diyarbakır'da 13 yaşlarındaki kız çocuğu, okul çıkışı eve gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 13 yaşlarındaki kız çocuğu, okul çıkışı eve gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Elazığ Caddesi üzeri Batıkent girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşlarındaki B.K.'ye okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken 34 BTY 725 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan öğrenci, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Otomobil, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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