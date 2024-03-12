Üye Girişi
Haberler

Okul çıkışında kavga eden öğrenciler birbirini bıçakladı

Güncelleme:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul çıkışında buluşan iki ortaokul öğrencisi arasında çıkan kavgada her iki öğrenci de bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul çıkışı parkta buluşan 14 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi birbirini bıçakladı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinde anlaşmazlık olduğu öğrenilen F.B. (14) ve A.S. (14) okul çıkışında okula yakın bir parkta buluşarak kavgaya tutuştu. Kavga esnasında her iki öğrenci de bıçak darbeleri ile yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Kavga 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sabri Çetinkaya kimdir? İYİ Parti Manisa Gördes Belediye Başkan adayı Sabri Çetinkaya kimdir? Emel Sertel kimdir? İYİ Parti Manisa Gölmarmara Belediye Başkan adayı Emel Sertel kimdir? Erkan Kara kimdir? İYİ Parti Manisa Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara kimdir? Ümit Akdağ kimdir? İYİ Parti Manisa Alaşehir Belediye Başkan adayı Ümit Akdağ kimdir? Abdullah Aktuna kimdir? İYİ Parti Manisa Ahmetli Belediye Başkan adayı Abdullah Aktuna kimdir? Tufan Akan kimdir? İYİ Parti Manisa Yunusemre Belediye Başkan adayı Tufan Akan kimdir? Ünsal Uzunyılmaz kimdir? İYİ Parti Manisa Soma Belediye Başkan adayı Ünsal Uzunyılmaz kimdir? Ahmet Karadağ kimdir? İYİ Parti Manisa Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ahmet Karadağ kimdir? Adana seçim anketi! Adana 2024 seçim anketine kim önde, AK Parti, CHP? Survivor kim kazandı? 12 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor kim kazandı? 12 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 2012 filmi konusu nedir? 2012 filimi ne zaman yayına yayınladı? 13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title