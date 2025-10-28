Aksaray'da Okul Çıkışı Kavga: İki Çocuk Bıçaklandı
Aksaray'da okul çıkışında parkta tartışan çocuklar arasındaki kavga sonucunda 16 yaşındaki E.D., yanında getirdiği bıçakla M.K. ve M.E.K. adlı iki arkadaşını yaraladı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı çocuklara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan E.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, Taşpazar Mahallesi 839. Sokakta bulunan Şehit Mustafa Ergen Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı parkta buluşan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki E.D. yanında bulunan bıçakla arkadaşları M.K. (16) ve M.E.K.'yi (16) bıçakla yaraladı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından yaralı çocuklar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan çocuğu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - AKSARAY