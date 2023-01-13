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Okul çevresinde uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Okul çevresinde uyuşturucu satan şahıs tutuklandı

Çorum'da bir eğitim kurumunun çevresinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Çorum'da bir eğitim kurumunun çevresinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde bir eğitim kurumu yakınında ikamet eden bir şahsın uyuşturucu sattığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramada 37 gram kubar esrar, 29 gram metamfetamin, 18 gram kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet çakmak gazı, 100 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabancaya ait şarjör, 7 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çorum 3. Sayfa Haberler

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