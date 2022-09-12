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Okul çevrelerinde 'Narko-Okul' uygulaması

3. Sayfa Haberleri

Okul çevrelerinde 'Narko-Okul' uygulaması

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde Narko-Okul Uygulaması yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde Narko-Okul Uygulaması yapıldı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının açılmasıyla birlikte, Kayseri polisi teyakkuza geçti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde Narko-Okul Uygulaması yaptı. Narkotik arama köpeğinin de katıldığı uygulama, kent genelinde 10 ekip ve 2 motorlu narkotim ekibinin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlar didik didik arandı.

Ekipler ayrıca, okul çevrelerinde bulunan parkları ve metruk evleri de denetledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Kayseri 3. Sayfa Haberler

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