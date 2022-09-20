Okul çevrelerinde geniş çaplı denetim yapıldı

Eskişehir'de çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 2 bin 853 kişi sorgulanırken, aranması olan 3 kişi yakalandı.

Eskişehir'de çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 2 bin 853 kişi sorgulanırken, aranması olan 3 kişi yakalandı.

Okulların ilk haftasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 17 internet kafe, 15 oyun salonu, 178 kahvehane ve kafe, 6 bahis oyunu bayi, 8 alkollü mekan, 178 market ve büfe, 200 park ve bahçe, 86 metruk bina ve 414 okul çevresi kontrol edildi. Denetimler esnasında 2 bin 853 şahsın sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda 1 şahsın 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 1 şahsın 'dolandırıcılık' suçundan arandığı, 1 şahsın ise 'yoklama kaçağı' olduğu tespit edildi. Ayrıca denetimler esnasında 10 bin 660 adet tütün doldurulmuş makaron, 700 adet bandrolsüz boş makaron ve 2 ton 698 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. İlgili şahıslara idari yaptırım uygulandı. Denetimler kontrol edilen 2 araca ise 854 TL cezai işlem yapılırken okulla ilişiği olmadığı halde okul çevresinde toplanan 3 şahsa yaptırım uygulandı. - ESKİŞEHİR