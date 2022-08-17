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Okul çatısında tehlikeli çalışma

3. Sayfa Haberleri

Okul çatısında tehlikeli çalışma Adıyaman'da bir okulun çatısında yapılan bakım ve onarım çalışmasında işçiler yürekleri ağza getirdi.

Okul çatısında tehlikeli çalışma

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir okulun çatısında yapılan bakım ve onarım çalışmasında işçiler yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Cem Özgür İlköğretim Okulu'nun çatısında çalışan işçiler hayatlarını hiçe saydı. Hiçbir önlem almadan, iş güvenliğinden uzak çalışan işçiler çatıda ki su oluklarının ve giderlerin tamiratını yaptı.

Metrelerce yüksekte güvenlik önlemi almadan çalışan işçileri gören vatandaşlar tehlikeli çalışmayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Çatının uçunda işçiler çalışırken, çatının altından ise okula kayıt için gelen öğrenci velileri ve öğrenciler görüldü. Önlem almayan işçiler hem kendi canlarını hem de onların canını hiçe saydı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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