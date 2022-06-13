Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama

Sivas'ta Reşat Şemsettin Sirer İlkokulunda öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası üç sendika ortak basın açıklaması düzenleyerek saldırıyı kınadı.

Sivas'ta Reşat Şemsettin Sirer İlkokulunda öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası üç sendika ortak basın açıklaması düzenleyerek saldırıyı kınadı.

Sivas'ta bulunan Reşat Şemsettin Sirer İlkokulunda geçtiğimiz gün yaşanan olaylarda güvenliği için kolye takmasına izin verilmeyen bir öğrencinin velisi ile okul idarecileri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası veli, yakınlarını alarak okulu basmaya kalktı. Yaşanan olaylar sırasında okul müdürü Tevfik Aydemir darp edilerek yaralandı. Öğretmenler ve okul görevlileri kapıları kilitleyerek kendilerini savunmaya çalıştı. Konu yargıya intikal ederken, bugün üç farklı eğitim sendikası konuyla ilgili bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Sendika temsilcileri öğrencilerin gözleri önünde cereyan eden ve yargıya intikal eden saldırının takipçisi olacaklarını, suçluların cezasız kalmayacağını belirterek olayda yaralanan Aydemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca sendika temsilcileri, eğitimcilere yönelik benzer saldırılara karşı tek vücut olup ortak mücadele vereceklerini belirtti.

Sendika temsilcilerinin "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı pankart açtığı basın açıklamasına öğrenci velileri de destek verdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sendika Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title