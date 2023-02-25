Okul bahçesine düşen aracın kamera görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybederek okul bahçesine düşen aracın görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı. Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybederek okul bahçesine düşen aracın görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı. Okul bahçesine düşen aracın sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın üzerinden okul bahçesine düşmesi anbean görüntülendi. Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlkokulu önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya neden olan C.Ç.'nin Balıkesir merkezinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken okul önünde direksiyon hakimiyetini kaybettiği refüje çarparak kaldırıma çıktığı görüldü. Aracın kaldırıma çıktıktan sonra okul bahçesine doğru ilerlediği ve okul bahçesine düştüğü anlar kameralara yansıdı. Kazada yaralanan A.D isimli vatandaşın tedavisi devam ediyor. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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