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Okul bahçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Okul bahçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Ülfet Kızıklı İlkokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan M.K'ya ait 38 AR 296 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Otomobilde çıkan yangın söndürülürken, geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler

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