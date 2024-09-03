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Okul bahçesinde birincisi sınıf öğrencisine çarpan öğretmen adliyeye sevk edildi

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Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a, kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni, adliyeye sevk edildi.

Okul bahçesinde birincisi sınıf öğrencisine çarpan öğretmen adliyeye sevk edildi

ORDU - Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a, kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni, adliyeye sevk edildi.

Olay, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K., 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarptı. Cipin altına kalan ve ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan öğretmen B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. B.K.'nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve ilk kez okula gittiği öğrenilen Miray, Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verilecek.

Habere arşiv görüntüler eklenmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Eğitim Güncel Spor Ordu

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