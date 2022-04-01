Okul bahçesi alemcilerin yuvası oldu iddiası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Papatya Anaokulu bahçesine dadanan alemcilerin okul bahçesini meyhaneye çevirdiği iddia edildi. Veliler yaşanan olaya müdahale edilerek güvenlik güçlerinin bölgede tedbir almasını istedi.

Özellikle akşam hava karardıktan sonra okul bahçesine dadanan alemcilerin gece geç saatlere kadar okul bahçesinde alkol ve içki içerek, çevreye rahatsızlık verdikleri öne sürüldü. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Papatya Anaokulu Okul Aile Birliği Yöneticisi Zeynep Yap ise, geceleri okul bahçesinde ve bahçe duvarının etrafında alkol alan şahısların içtikleri şişeleri de kırmaları neticesinde öğrencilerin oyun alanlarına dağılan cam kırıklarının tehlike oluşturduğunu ve öğrencilerin yaralanmalarına sebebiyet verebileceğinin altını çizdi. Geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitim yuvalarında böyle kötü olayların yaşanmasına sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizen duyarlı vatandaş Mikail Karadoğan ise, okul bahçesindeki cam kırıklarını kendi imkanları ile temizlediklerini belirtti.

Öte yandan, gece saatlerinde güvenlik güçlerinin bölgede tedbir alması da talep edildi. - TEKİRDAĞ