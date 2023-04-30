Oksijen kaynağı yüzünü yaktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada yaşanan iş kazasında 1 işçi hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada yaşanan iş kazasında 1 işçi hastanelik oldu.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak işi yapan O.A. (31) adlı işçi, oksijen kaynağının yüzünün yan tarafına gelmesi sonucu yaralandı. Fabrika görevlileri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen işçi, yüzüne pansuman yapılarak, plastik cerrahi uzmanına sevk edildi.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ