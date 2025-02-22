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Okey Tartışması Kanlı Bitti: Silah Çekildi, Yaralı Var

Okey Tartışması Kanlı Bitti: Silah Çekildi, Yaralı Var
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Kocaeli'de bir spor kulübü lokalinde okey sayısı ile dalga geçildiğini düşünen bir kişi silah çekti. Tartışmanın büyümesi üzerine bir vatandaş, silaha müdahale ederken başından yaralandı. Olayla ilgili kaçan saldırgan için polis çalışma başlattı.

Kocaeli'de okey sayısı ile dalga geçildiğini düşünen şahıs, yan masada oturan arkadaşına silah çekti. Olayı ayırmaya çalışan bir kişi kurşunun kafasını sıyırması ile yaralandı.

Olay, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi'nde bulunan bir spor kulübü lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı okey masalarında oturan 2 kişi arasında yanlış anlaşılmaya dayalı tartışma çıktı. İsmi Salih Ç., olduğu öğrenilen şahıs, okey puanıyla dalga geçildiğini düşündüğü arkadaşı Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Lokalde başlayan tartışma dışarı taşındı. Tartışmanın alevlenmesi ile Salih Ç. tabancasını çıkarırken, bir vatandaş ise eliyle silaha müdahale etti. Tabancadan çıkan kurşun, o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar K. isimli lokal çalışanının kafasını sıyırdı. Salih Ç., olay yerinden kaçarken, hafif yaralanan Yaşar K. ise hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Okey sayısı ile dalga geçildiğini sandı

Olayı gören vatandaşlar, "Taraflar yan yana ayrı masalarda oturuyor. Şahıslardan biri okey sayısını söylerken, silah çeken kişi kendisi ile dalga geçildiğini sanıyor. Sonra dışarı çıkıyorlar, tartışma oluyor. Şahıs silahını çekerken biri elini vuruyor, o sırada silah ateş alıyor. Ocakçının da başını sıyırıyor. Ocakçı ve kavga edenler 50 yaşlarında. Silah çeken şahıs kaçtı. Yaralı arkadaşımız ise hastaneye götürüldü" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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