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Okey oynamasına sinirlendiği iddia edilen baba, hem oğlunu hem de arkadaşlarını ıstaka ile böyle dövdü

3. Sayfa Haberleri

Okey oynamasına sinirlendiği iddia edilen baba, hem oğlunu hem de arkadaşlarını ıstaka ile böyle dövdü Küçükçekmece'de, iddiaya göre oğlunun okey oynamasına sinirlenen baba, okey masasındaki herkesi ıstaka ile dövdü.

Okey oynamasına sinirlendiği iddia edilen baba, hem oğlunu hem de arkadaşlarını ıstaka ile böyle dövdü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, iddiaya göre oğlunun okey oynamasına sinirlenen baba, okey masasındaki herkesi ıstaka ile dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. İddiaya göre, oğlunun okey oynamasına sinirlenen şahıs, oyun oynadığı kafeye geldi. Masaya gelen adam, ıstakayı alıp önce oğlunu ardından masadaki arkadaşlarını ıstaka ile dövmeye başladı. Masadaki gençler neye uğradığını şaşırırken kendilerini korumak için kaçmaya çalıştı. Yaşanan ilginç olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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