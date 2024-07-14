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Okey masasında kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kıraathanede okey oynayan 2 kişi arasında çıkan kavgada birbirlerine bıçakla saldıran şahıslar yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Okey masasında kan aktı: 1'i ağır 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kıraathanede okey oynayan 2 kişi arasında kavga çıktı. Oyun yüzünden çıkan kavgada birbirlerine bıçakla saldıran şahıslar yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanede okey oynayan M.S. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında oyun yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerini bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.S. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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