Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli ilçesindeki ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli ilçesindeki ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Trafik Jandarması Timleri, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kuralları anlattı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, eğitimlerin amacının öğrencilerin trafikte güvenli bir şekilde hareket etmelerini ve trafik kazalarını önlemelerini sağlamak olduğunu belirtti. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara ve gençlere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. - GAZİANTEP