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Oğul Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Oğul Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta, oğlu Ramazan Y. tarafından bıçaklanan 46 yaşındaki Asiye Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası şüpheli yakalandı.

Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. 21 yaşındaki Ramazan Y., annesi Asiye Y.'yi (46) henüz belirlenemeyen nedenle defalarca bıçakladı. Eve gelen Refik Y., eşinin bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını ve oğlunun evden koşarak uzaklaştığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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