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Kırıkkale'de Aile İçindeki Kavga Sonucu Kalp Kriziyle Hayatını Kaybeden Adam

Kırıkkale'de Aile İçindeki Kavga Sonucu Kalp Kriziyle Hayatını Kaybeden Adam
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Kırıkkale'de, aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada oğlu tarafından kolundan yaralanan 58 yaşındaki Tacettin Cim, hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, genç adamın evine gelen akrabaları ile yaşanan tartışma sonrasında meydana geldi. Yaralanan oğlu Ş.C. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kırıkkale'de aile üyeleri arasında çıkan kavga sırasında oğlu tarafından bıçakla kolundan yaralanan 58 yaşındaki vatandaş, hastaneye sevk edilirken ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle Şehit Fatih Aydoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içerisinde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tacettin Cim (53), eniştesi B.K. (59) ve yeğeni M.K. (19) ile birlikte; oğlu Ş.C.'nin (26) evine geldi. Defalarca evin kapısını çalan Tacettin Cim, kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı ve bu sırada oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmaya B.K. ve M.K'da dahil oldu. Kavganın büyümesiyle Ş.C., babası Tacettin Cim'i ve diğer akrabalarını bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan şüpheli Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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