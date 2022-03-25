Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı - Haberler

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Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu 15. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmenleri taşıyan M. Y. (28) yönetimindeki 02 AAR 986 plakalı Ford marka minibüs ile Yasir Can (35) yönetimindeki 02 ABV 390 plakalı Fiat marka hafif ticari araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte Medet S. (25), Kübra Y. (26), Hacer O (32), Hatice K. C. (27) ve Reşat Ö. (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ve Kahta İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafiğe kapanan yolda, Kahta itfaiye ekiplerinin araçları çekmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı

Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı

Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı

Öğretmenleri taşıyan servisi kaza yaptı: 1'i ağır 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Adıyaman, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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