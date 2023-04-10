Öğretmenini vuran 6 yaşındaki çocuğun annesine iki suçlama

ABD'nin Virginia eyaletinde öğretmenini vuran 6 yaşındaki çocuğun annesi, jüri tarafından ağır çocuk ihmali ve bir ateşli silahın yasa dışı olarak bulundurulması veya kullanılmasıyla suçlandı.

ABD'nin Virginia eyaletinde öğretmenini vuran 6 yaşındaki çocuğun annesi, jüri tarafından ağır çocuk ihmali ve bir ateşli silahın yasa dışı olarak bulundurulması veya kullanılmasıyla suçlandı.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentindeki Richneck Richneck İlköğretim Okulu'nda 6 Ocak'ta 6 yaşındaki bir öğrenci, 25 yaşındaki öğretmeni Abigail Zwerner'i silahla vurarak yaralamıştı. Soruşturma devam ederken davada görev alacak olan jüri, çocuğun annesi Deja Taylor'ı ağır çocuk ihmali ve bir ateşli silahın yasa dışı olarak bulundurulması veya kullanılmasıyla suçladı. Savcı Howard Gwynn yaptığı açıklamada, "Her ceza davası, gerçekleri bakımından benzersizdir ve bu gerçekler, bu suçlamaları destekler. Ancak silahlı saldırıyla ilgili soruşturmamız devam ediyor" ifadelerini kullanarak, jürinin davayı araştırmaya devam edeceğini ve ek suçlamalara gerek olup olmadığını değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Zwerner, okul yöneticilerinin çocuğun silahı olduğu yönündeki personel ve öğrencilerden gelen uyarıları dikkate almadıklarını iddia ederek, 40 milyon dolarlık dava açtı. Okul yetkilileri, çocuğun okula silahla geldiğine dair uyarı aldıklarını, ancak vurulmadan önce eşyalarında yapılan aramada herhangi bir silah bulunmadığını doğrulamıştı. - VIRGINIA