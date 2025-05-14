Öğretmenin Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı

Anaokulunda öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı... O anlar kamerada

ADANA - Adana'nın Seyhan ilçesinde ana sınıfında bir öğrenci, yediği yiyeceğin soluk borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden öğretmen, Heimlich manevrasıyla çocuğun hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesinde bulunan Preveze Anadolu Lisesi'ne bağlı ana sınıfında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Küçük bir öğrencinin yediği yiyecek soluk borusuna kaçtı. Durumu fark eden sınıf öğretmeni Bakiye Eroğlu, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi boğulmaktan kurtardı.

O anlar sınıfta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğretmen Eroğlu'nun sakin ve hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığı görülüyor. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.