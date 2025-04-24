Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Öğretmenin Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı

Öğretmenin Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Karatay İlkokulu'nda boğazına cisim kaçan 7 yaşındaki öğrenci, öğretmeni Metin Elikçi'nin uyguladığı heimlich manevrası ile hayata döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrencinin hayatını öğretmeni "heimlich" manevrasıyla kurtardığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Karatay İlkokulu'nda teneffüste boğazına cisim kaçan 7 yaşındaki A.İ.,, nefes almakta zorlanınca arkadaşları tarafından bahçede nöbet tutan öğretmenine götürüldü. Sınıf öğretmeni Metin Elikçi, çocuğun durumunu fark ederek zaman kaybetmeden heimlich manevrasını uyguladı. Müdahalenin ardından yabancı cismin çıkarılmasıyla öğrenci yeniden nefes almaya başladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Metin Elikçi, olayın teneffüste yaşandığını belirterek, "Bahçede nöbetçiydim. Bir grup öğrenci yanıma geldi. İçlerinden biri (7 yaşındaki A.İ.) gözleri kızarmış, elleri titriyordu. Boğazını gösterdi, hemen heimlich manevrasına başladım. İlk etapta hafif davrandım ama nefes alamadığını görünce biraz daha bastırdım. Bir anda böğürünce rahatladığını gördüm. 'İyi misin kızım?' dedim, 'İyiyim' dedi. Hemen okul idaresine götürdüm" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.