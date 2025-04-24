Öğretmenin Heimlich Manevrası ile Öğrencinin Hayatı Kurtarıldı

Batman'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrencinin hayatını öğretmeni "heimlich" manevrasıyla kurtardığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Karatay İlkokulu'nda teneffüste boğazına cisim kaçan 7 yaşındaki A.İ.,, nefes almakta zorlanınca arkadaşları tarafından bahçede nöbet tutan öğretmenine götürüldü. Sınıf öğretmeni Metin Elikçi, çocuğun durumunu fark ederek zaman kaybetmeden heimlich manevrasını uyguladı. Müdahalenin ardından yabancı cismin çıkarılmasıyla öğrenci yeniden nefes almaya başladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Metin Elikçi, olayın teneffüste yaşandığını belirterek, "Bahçede nöbetçiydim. Bir grup öğrenci yanıma geldi. İçlerinden biri (7 yaşındaki A.İ.) gözleri kızarmış, elleri titriyordu. Boğazını gösterdi, hemen heimlich manevrasına başladım. İlk etapta hafif davrandım ama nefes alamadığını görünce biraz daha bastırdım. Bir anda böğürünce rahatladığını gördüm. 'İyi misin kızım?' dedim, 'İyiyim' dedi. Hemen okul idaresine götürdüm" dedi. - BATMAN