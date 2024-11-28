Üye Girişi
Haberler
Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Öğretmenin Hayatı, Müdür Yardımcısının Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Öğretmenin Hayatı, Müdür Yardımcısının Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu'nda, nefes borusuna yumurta parçası kaçan 27 yıllık öğretmen, okul müdür yardımcısının yaptığı Heimlich manevrası ile hayata döndü. Olayın ardından öğretmen ve müdür yardımcısı, yaşadıkları panik anlarını ve ilkyardım eğitiminin önemini vurguladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulunda öğle arasında yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan yumurta parçası ile nefes alamayan 27 yıllık öğretmenin hayatını okul müdür yardımcısı yaptığı Heimlich manevrası ile kurtardı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan 27 yıllık öğretmen Nazım Barış Aksoy 26 Kasım günü öğle arasında Öğretmenler Odasında yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan yumurta parçası sonrası biranda yerinden fırlayarak okul koridorunda çaresizce hareketler yapmaya başladı. O sırada öğretmenlerden biri Aksoy'a müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan panik anları sırasında Öğretmenler Odasının hemen karşısındaki Okul Müdür Yardımcısı Enes Geyik, öğretmen Aksoy'u odaya alarak Heimlich manevrasını doğru bir şekilde yaparak hayat kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası ölümden dönen öğretmen Nazım Barış Aksoy ve hayatını kurtaran Enes Geyik yaşananları anlattı.

"O yaşadığım belki 10-20 saniye bana saatler gibi geldi"

Yaşadığı o sıkıntıları anların çok kısa sürmesine rağmen kendisine saatler gibi geldiğini anlatan 27 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım Barış Aksoy, "26 Kasım Günü öğle arası yanımda getirdiğim yemekleri Öğretmenler Odasında yemek için oturmamdan bir iki dakika sonra yediğim lokmanın boğazıma takıldığını gördüm ve çaresizce ayağa kalktım. Arkadaşlar durumumu fark etti ve yardım etmeye çalıştılar ama esas yardımı Müdür Yardımcımız Enes Geyik Bey yaptı. Doğru hamleyi, doğru Heimlich manevrasını yaparak hayata tutundum. O yaşadığım belki 10-20 saniye bana saatler gibi geldi. Çok zor geçti. Baya zordu. O an acaba kurtulamayacak mıyım hissi oldu. Arkadaşlardan da uğraşanlar oldu, göğsüme baskı yapmaya çalışanlar oldu ama doğru manevra göğüsten değil aşağıdan olması gerekiyordu. Daha sonra Enes Beyin müdahalesi ile kurtulmuş oldum ve hayata tutundum. Bu eğitimi herkesin alması lazım." dedi.

Yaptığı Heimlich manevrası ile hayat kurtaran Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu Müdür Yardımcısı Enes Geyik, "İki gün önce Nazım Hocamın boğazına bir cisim kaçmasından dolayı fenalaştığını bize söylediler. Odanın kapısını açarak 'Yetişin hocam' dediler. Çıktığımızda Nazım Hocam nefes alamıyordu gerçekten ve çok kötü bir durumdaydı. Müdür odamıza aldığımızda Heimlich manevrasını ikinci kez yaptığımızda boğazındaki cismin çıktığını gördüm. Daha önce almış olduğumuz uygulamalı ilkyardım derslerinde gördüğümüz bir şekilde uyguladık. Bunlar ne işimize yarayacak diye düşünürken işe yaradığını gördük. Şükürler olsun hocamızı yeniden hayata döndürdük." şeklinde konuştu.

Eğitimler 2018 yılından beri devam ediyor

Manisa'da öğretmen, öğrenci, veli ve paydaşlara uzun bir zamandır düzenli olarak ilkyardım eğitimleri verdiklerini anlatan Manisa İl İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Hasibe Tutar, "Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışmaktayız. 81 ilimizde 82 ilkyardım merkezimiz bulunmakta. Bu eğitim merkezlerinde 2018 yılından beri eğitimlerimizi vermekteyiz. Amacımız bütün personelimize ilkyardım eğitim vermektir. Mottomuz da 'Doğru ilkyardım ve bilinçli ilkyardım hayat kurtarır.' İl İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi Manisa'da bir tane ama ilkyardım eğitim merkezimiz merkezde, Akhisar'da ve Salihli'de olmak üzere 3 şubede devam etmekte. Diğer ilçelerdeki öğretmen arkadaşlarımız bu şubelerde ilkyardım ve iş güvenliği eğitimi alıyor." dedi.

Manisa'da 8 bin 250 öğretmen sertifika aldı

Manisa İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Gülser Uçuk, "Manisa'da ilkyardım eğitim merkezi aracılığımızla öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize ilkyardım kursları ve seminerleri vermekteyiz. Bugüne kadar 8 bin 250 öğretmenimize sertifika verdik. 27 bin öğrencimize ilkyardım semineri verdik, 600 velimiz ve okul kantinlerinde çalışanlar, servis hostesleri ve şoförlerine de eğitimler verildi. Yapmış olduğumuz güncellemelerde bizler bu eğitimlerin geri dönüşlerini alıyoruz. Sadece okul içerisinde değil sosyal hayatta da öğretmenlerimizin çok ilkyardım müdahalelerinde bulunup, geri döndürdükleri vakalar olmuştur. Bunların istatistiklerini yapıp bakanlığımıza bildiriyoruz. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Piyasaları altüst eden olayda detaylar ortaya çıktı
img

Herkes boynundaki izi konuşuyor
img

Kimliğini yenilemeyenler bu kurumda işlem yapamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.