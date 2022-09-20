Öğretmen şiddetine maruz kaldı, çok sevdiği okuluna gitmek istemiyor

Kırşehir'de, ortaokul öğrencisinin kalbine vuran öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, merkez Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldı. Öğretmenin kalbine vurduğu iddia edilen öğrenci, olayın ardından çok sevdiği okuluna gitmek istemiyor.

İddiaya göre, Hasan Hüseyin Özkulluk, geçtiğimiz Cuma günü Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ö.İ., tarafından sınıfta şiddete maruz kaldı. Öğretmen uyguladığı şiddet sonrası çocuğun ağlamasına da kızınca, Özkulluk evine giderek ailesine yaşadıklarını anlattı. Polis ekiplerinin de geldiği okulda, psikolog eşliğinde ifadesi alınan öğrenci, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giderek rapor aldı. Sınıfta yoklama aldıktan sonra olayın yaşandığını aktaran Hasan Hüseyin Özkulluk, "Arkadaşım öğretmenimiz yoklama alırken bana bir şey sordu. Bunu gören öğretmenim yanıma gelerek yakamdan tuttu ve göğüs kafesime yumruk attı" dedi.

"Ne ağlıyorsun kemiğini mi kırdım"

Öğretmeni tarafından yumruklandıktan sonra ağlayarak sırasına oturan öğrenciye yine iddiaya göre öğretmen Ö.İ., "Ne ağlıyorsun kemiğini mi kırdım" dediğini anlatan Özkulluk, "Öğretmenim benimle de dalga geçti. En küçük örneklerde dahi beni göstererek sınıfa güldürdü. Göz teması kuramadım. Okulumu seviyorum ama öğretmen beni korkuttu. Okula gitmek istemiyorum" diye konuştu.

"Oğlum eve kıpkırmızı şekilde geldi"

Oğlunun eve heyecanlı ve kızarmış şekilde arkadaşlarıyla geldiğini anlatan anne Döne Özkulluk da, okul idaresi tarafından terslendiğini iddia etti. Anne Özkulluk, "Oğlumu eve arkadaşları getirdi. Olayı anlatır anlatmaz okula gittim. Yöneticilere yaşanan olayı anlatmama rağmen onlar bana 'okulun ilk haftası olayı büyütmememiz' gerektiğini söyledi. Bende şikayetçi olacağımı bildirdim" diye konuştu.

"Okul ve öğretmenlerimizle sorunumuz yok"

Yaşanılan durum üzerine adli süreç başlattıklarını ifade eden Hasan Hüseyin Özkulluk'un babası Emran Özkulluk ise, "Okul ve öğretmenlerimizle bir problemimiz yok. Çocuğum uyumlu bir öğrenci. Adli merciler ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli şikayetlerde bulundum. Gereğinin yapılmasını istiyorum ve öğretmenin çocuğumla karşılıklı gelmesini de istemiyorum" şeklinde konuştu.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, müfettiş raporuna göre idari ve adli soruşturmanın yürütüleceğini belirtildi.

(EÖ-AG-BA-Y)