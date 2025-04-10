Samsun'da Kızını Boğarak Öldüren Anne İntihar Süsü Verdi

Öğretmen kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi

SAMSUN - Samsun'da rehber öğretmeni kızını boğarak öldüren anne bileğini kesip intihar süsü verip polise ihbarda bulundu. Genç öğretmenin öldürüldüğü otopside ortaya çıkınca gözaltına alınan anne cinayeti itiraf etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan Tuba Günaydın yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı aynı dönemde eşinden boşandı. Rehberlik öğretmeni olan Tuba Günaydın, şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya ilköğretim Okulu'nda rehber öğretmen olarak göreve başladı.Gözünden sağlık sorunları yaşayıp sağ ayağına da kısmi felç geçiren Tuba Günaydın, annesi Sultan Günaydın ile yaşamaya başladı. Öğretmen Tuba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın 'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Bileğini keserek İntihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın 'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yapılan otopside genç öğretmenin boynunda boğmaya bağlı kırıklar olduğu ortaya çıkınca korkunç gerçek gün yüzüne çıktı ve anne Sultan Günaydın savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis sorgusunda suçunu suçunu itiraf etmek zorunda kalan anne Sultan Günaydın," Olay gecesi kanepeye uzandım yatıyordum. Kızımda banyoda dişini fırçalıyordu. Beni yanına çağırdı. Yanına gidince bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Muftaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim" dedi.

Polisteki sorgılanması tamamlanan Sultan Günaydın Samsun Adliyesine sevk edildi.