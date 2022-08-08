Haber : Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı

 - Güncelleme:
Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen çiftin bulunduğu otomobil takla atarak yanmaya başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen çiftin bulunduğu otomobil takla atarak yanmaya başladı. Araçtaki çift ve bebekleri son anda kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Siverek-Çermik Karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Z. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine araçta sıkışan sürücü ile eşi G.Z. ve bir yaşındaki bebekleri kurtarıldı. Yaralıların kurtarılmasının ardından otomobilde çıkan yangın kısa sürede her yeri sardı. Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Öğretmen oldukları öğrenilen yaralı çift ve bebekleri olay yerine çağrılan ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine, buradan da Ergani Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title