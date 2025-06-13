Öğretmen Arkadaşını Vuran Zanlı: 'Pişman Değilim'

Öğretmen arkadaşını öldüren katil zanlısı: "Pişman değilim"

KONYA - Konya'da öğretmen olan arkadaşını görev yaptığı okulda silahla vurularak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, gazetecilerin arkadaşını öldürdüğüne pişman mısın sorusuna "Pişman değilim" cevabı verdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli B.O. arkadaşı olan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz ve amcası D.O.'nun da öğretmen olarak çalıştığı okula geldi. B.O., paltosuna sakladığı tüfek ile 1. katta bulunan Öz'ün odasına girdi. İkili arasında kısa süren tartışmanın ardından B.O. yanında getirdiği tüfek ile Muhammed Öz'e 10 el ateş açtı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen katil zanlısı B.O. okula gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Muhammed Öz'ün cansız bedeni ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı B.O. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin pişman mısın sorusuna 'pişman değilim' cevabı verdi. Katil zanlısı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.