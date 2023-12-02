Öğrenciye sözlü şiddet uygulayan servis şoförü gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir okul minibüsü şoförü, 14 yaşındaki kız öğrenciyle tartıştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası, servis şoförü gözaltına alındı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki öğrenci servis içerisinde açılan müzikten rahatsız olmuş ve müziğin kapatılmasını istemişti. Müziğin kapatılmasına sert tepki gösteren servis şoförü S.Y. ise, 14 yaşındaki kız çocuğuna "Ben de başındaki şaldan şikayetçiyim, in aşağı" diyerek zorbalık yaptı. Görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılan görüntü olurken, servis şoförünün tavrı kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

Yaşanan olayın ardından servis şoförü S.Y., "Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu" nedeniyle gözaltına alındı.

Ayrıca servis sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik para cezası uygulandı.