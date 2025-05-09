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Öğrenciye Heimlich Manevrası ile Yardım

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Sivas'ta bir ilkokul öğrencisi, boğazında kalan şeker nedeniyle nefes almakta zorluk çekti. Nöbetçi öğretmen, heimlich manevrası uygulayarak öğrenciye yardım etti.

Nefessiz kalan öğrenciye nöbetçi öğretmenden heimlich manevrası

SİVAS - Sivas'ta İlkokul öğrencisinin boğazında kalan şeker, öğretmeninin heimlich manevrasıyla çıkartıldı. Okuldaki güvenlik kameralarına da yansıyan o anlar büyük takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ta Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulunda yaşandı. 2. Sınıf özel eğitim öğrencisi E.K'nın boğazına teneffüste yediği şeker takıldı. Boğazına takılan şekerden dolayı nefes almakta zorlanan öğrenci hemen kendini okul koridoruna attı. Koridorda nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına nöbetçi öğretmen Cevdet Eser koştu. Öğrenciyi kucağına alan Eser, heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki yabancı maddeyi çıkarttı. O anları okuldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - 3.Sayfa
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