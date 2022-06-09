Öğretmen şiddeti kamerada - Haberler

Kocaeli'de 17 yaşındaki genç, çıraklık eğitimi aldığı okulda öğretmeni tarafından darp edildi. Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi. Oğlunun öğretmeni tarafından darp edildiğini, evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrenen baba, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? Bunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz?" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün okula giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni tarafından darp edildi. Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.

M.H.Y.'nin ailesi ise darp olayını günler sonra evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrendi. Şiddet görüntüsünü izleyen aile, neye uğradıklarını şaşırdı. Baba Ahmet Yilman (57), konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, öğretmenin ceza almasını istedi.

"BU ŞEKİLDE MEYDAN DAYAĞI ATILMAZ"

Geçtiğimiz pazartesi günü M.H.Y.'nin eve moralsiz geldiğini söyleyen Yilman, "Çocuğum çok durgundu. ' Oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu? Okulda biriyle kavga mı ettin?' diye sorduk, 'Yok' diyerek geçiştirdi. Akşam saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir bayan geldi. M.H.'yi sordu, şu anda yanımızda olmadığını söyledik. Konuyu sorduğumuzda, 'Öğretmeni tarafından darp edilmiş, sizin haberiniz yok mu?' dedi. Bizde haberimizin olmadığını söyledik. Çocuğumuz bize bir şey söylemedi. Olay mayıs ayında olmuş. Görevli personel, 'Yarın gelin, bunu halledelim. Siz takip etmezseniz, biz takip edeceğiz' dedi. Bende sabah hanım ve büyük oğlumu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderdim. Onları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Müdüre her şeyi anlatmışlar, kendisi isyan etmiş. 'Böyle bir şey olamaz, ne yapmaya çalışıyor? Bu çocuk ne yaptı ki ona böyle oldu?' demiş. Bu şekilde meydan dayağı atılmaz. Oğlum pazartesi günü okula gittiğinde videoyu çeken çocuk, 'Ben, öğretmen seni döverken videoyu çektim' demiş. Oğlumda videoyu kendisine göndermesini istemiş, çocuk da göndermiş. Yengesi de videoyu yakaladı, oğlum bakarken görmüş. İş böyle ortaya çıktı" dedi.

"CANIM ÇOK YANDI"

Üzgün olduğunu ifade eden baba Ahmet Yilman, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? Bunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.

"ARKADAN GELİP ENSESİNDEN TUTMUŞ"

Darp olayının sebebine değinen Yilman, "Oğlumun anlattığına göre; arkasında oturan arkadaşı 'Saat kaç?' diye sormuş. O da saati söylemiş. Öğretmen de ikisi arasında diyalogu görmüş ve 'Dersi niye kaynatıyorsunuz?' demiş, argo kelime kullanmış. Ardından omzunu ezmiş. Oğlum da, 'Hocam al elini, canımı yaktın' deyince, 'Yakarım' deyip başka argo kelimeler kullanmış. Bu kez çocuk yerine oturmuş, arkadan gelip ensesinden tutmuş. Şiddet uygulamış. Konuşmalarda da 'Dayak nasıl atılır' diyerek vuruyor" şeklinde konuştu.

"ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, SİNİRLERİM HALA BOZUK"

Şiddet anlarını izleyen eşinin fenalık geçirdiğini anlatan Yilman, sözlerine şöyle devam etti:

"O videoyu izleyince annesi bayıldı. 'Bu nasıl dayak? Ben oğlumu dayak yemeye mi gönderiyorum' dedi. Varsa bir suçu biz buradayız, bize söyleyeceksin. ya da disipline vereceksin, sen vuramazsın. Annesi o akşam sinir krizi geçirdi, sinirlerim hala bozuk. Hala bir şey yapamadım, adamı göremedim, bir şey diyemedim. Öğretmensin, çocuk bir yanlış yapmıştır, sana saygısızlık yapmıştır, atarsın iki tokat olay biter. Ama bu meydan dayağına giriyor. Sınıfta kaç kişi var, hepsi gülüyor. Şimdiki nesil böyle. Arkadaşları dayak yiyor, diğerleri gülüyor"

"BİZ EVDE EĞİTİYORUZ, ORADA DARP EDİLİYOR"

Konunun takipçisi olacağını ifade eden Yilman, "Bu bir ceza alacak, bu yanına kar kalmayacak. Bu çocukları okula gönderiyoruz. Bazen böyle olaylar oluyor. Çocuklar korkuyor, korkmasın. Ailesine anında bildirsin. Gereği zamanında yapılsın. Bizim çocuğumuz tembihimizi tuttu. 'Oğlum aman öğretmenlerine karşı çıkma' Onları üzme, dersi dinle, kaynatma' diyerek nasihat ediyoruz. Biz evde eğitiyoruz, orada darp ediliyor" ifadelerini kullandı.

(Huriye Ferah Vanlı - Cihan Atik /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa