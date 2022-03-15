Öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen tedavi altına alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen tedavi altına alındı.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Yahyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, öğretmen A.H. ile öğrenci M.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine M.B., yanındaki bıçak ile öğretmen A.H.'ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan A.H. yaralandı. Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılarak A.H. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi, Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title