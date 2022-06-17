Halfeti gezisi facia ile son buldu... Dengesini kaybeden üniversite öğrencisi köprüden suya düştü

Genç kızı suya atlayan vatandaş kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'dan Halfeti'ye giden üniversite öğrencilerinin gezisi facia ile son buldu. Asma köprüden geçerken arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada dengesini kaybedip suya düşen genç kızı, bir vatandaş çıkarttı. Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşandı. İddiaya göre Harran Üniversitesinde okuyan 3 kız arkadaş, gezmek için Halfeti'ye gitti. Şehri gezdikten sonra asma köprünün üzerine çıkan genç kızlardan Saadet E., iddiaya göre arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Kızın düştüğünü fark eden çevredekiler, suya atlayıp çıkartmaya çalıştı. Suyun dibine battığı için uzun süre çıkartılamayan genç kız, yaklaşık 20 dakika sonra kurtarıldı. Vatandaşların el birliği ile sudan çıkarttığı genç kız, çağrılan ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen genç kız, durumun ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Genç kızın kurtarılma anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suya atlayıp kızı çıkarttı

Genç kızı sudan çıkartmayı başaran Mehmet Tahir Bilgin, " Ambulansın geçtiğini gördüm, bir olay olduğunu fark ettim. Oraya doğru yürüdüm, bir boğulma vakası. Ondan sonra gidip olayı anlamaya çalıştım. Baktım suda dediler. Ondan sonra suya girip çıkarttım. Daha sonra ambulansa bindirip hastaneye getirdik" diye konuştu.