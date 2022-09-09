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Öğrencilerin güvenliği için Zabıta ekipleri görev başında olacak

3. Sayfa Haberleri

Öğrencilerin güvenliği için Zabıta ekipleri görev başında olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev başında olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev başında olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim döneminin ilk gününde okul önlerinde 20 ekiple görev başında olacak. Ekipler okul önleri ve trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak. Okulların ilk gününde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıracak ve can güvenliğini sağlayacak olan büyükşehir zabıtası, aynı zamanda trafik akışının sekteye uğramaması için de görev yapacak. Emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde çalışacak olan ekipler, gün boyunca görevini sürdürecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 Eylül Darbesi Zabıta 3. Sayfa Haberler

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