Öğrencilerin Gözleri Önünde Öğretmene Saldırı: Veli Hakkında Suç Duyurusu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, öğrencilerin gözü önünde öğretmeni darp ettiği iddia edilen veli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Musa Kazım Manasır İlkokulunda öğrencilerin çıkış saatinde sarhoş olduğu iddia edilen bir veli, öğrencilerin gözü önünde öğretmene saldırdı. Öğrenci velisi tarafından fiziki şiddete maruz kalan öğretmen, darp raporu alarak veliden şikayetçi oldu. Öğretmene geçmiş olsun ziyaretinde bulunan sendika yetkilileri, Denizli Adliyesine müracaat ederek, saldırgan veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öğretmene yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, "Eğitimciye Şiddet, maalesef ilimizde de yaşanmaya devam etmektedir. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti veya şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız.Eğitimciler; bu kendini bilmez, haddini bilmez sokak kabadayısının deneme tahtası değildir. Avukatımızla birlikte şiddete uğrayan öğretmenimizle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca okulda eğitim çalışanlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sendika olarak olayın takipçisiyiz, yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi. - DENİZLİ