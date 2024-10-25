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Öğrencilerin Canını Hiçe Sayan Drift Olayı

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Nevşehir'de özel bir okulun önünde drift atan sürücü, hem öğrencilerin hem de kendisinin hayatını tehlikeye attı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve sürücüye 32 bin 233 TL ceza kesildi.

Öğrencilerin canını hiçe sayıp böyle drift attı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de özel bir okulun önünde drift atan sürücü; hem öğrencilerin hem de kendinin canını hiçe saydı. Sürücünün drift attığı anlar okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz gün Nevşehir'de özel bir okulun çıkış saatinde yaşandı. Öğrencilerin çıkış saatinde okul önüne gelen sürücü çevredeki öğrencilere ve velilere aldırış etmeden okul önünde drift attı. Çocuklarını almaya gelen ailelerin ihbarı üzerine sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etti.

Ekipler sürücü ve araç sahibine çeşitli maddelerden toplam 32 bin 233 TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Öğrencilerin Canını Hiçe Sayan Drift Olayı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

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