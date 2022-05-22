Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 5'i ağır 42 yaralı - Haberler

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Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 5'i ağır 42 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 5'i ağır 42 yaralıNİĞDE Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi.

Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 5'i ağır 42 yaralı

NİĞDE Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2'si hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Niğde Valisi, kaza ile ilgili açıklamada bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - 3. Sayfa

Üniversite, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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