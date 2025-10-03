Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Haberler

Çanakkale İl Jandarma ekipleri, Atatürk Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde 420 öğrenciye trafik güvenliği eğitimleri verdi. Eğitimlerde hız kuralları, motosiklet kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Çanakkale İl Jandarma ekiplerince Atatürk Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma ekipleri eğitimler çerçevesinde öğrencilere trafikte dikkat etmeleri gereken konuları aktardı. Hız kuralları, motosiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar ve genel trafik kuralları eğitimleri çerçevesinde Atatürk Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde toplam 420 öğrenci eğitim aldı. Otomobil ve motosiklet kullanıcılarına, "Kaskımla Güvendeyim Projesi" ve "Bir Kural Bir Ömür" kampanyaları konularında bilgilendirmeler yapıldı. "Pasif Tedbirler" olarak, motosiklet kullanıcılarının kullandığı mont, gözlük, sürtünmeye karşı koruyucu özelliği olan özel dizlik ve kolluklardan oluşan koruyucu ekipmanların önemi ile ilgili görseller kullanılarak farkındalık oluşturmak hedeflendi. Genel trafik kuralları, güvenli sürüş ve emniyet kemerinin önemi, alkol ve uyuşturucu/uyarıca madde kullanmanın, sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri, akran zorbalığı ve KADES uygulaması, siber suçların farkındalığı ve bilinçlendirilmesi konularında çeşitli bilgilendirmeler gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

