Öğrencilere siber güvenlik eğitimi

Erzincan'da öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaları için farkındalık eğitimi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Ulalar 75.Yıl Bayrak Ortaokulu ve Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrenci ve velilerine seminer düzenledi.

Seminerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve zorbalık, teknoloji bağımlılığı gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlatırken, sosyal medya bağımlılığının öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarına etkileri üzerinde durdu. - ERZİNCAN